يلدريم: نوصي اليونان بالابتعاد عن الاستفزازات والتوترات في بحر إيجه

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الاثنين، إن بلاده توصي اليونان بحسن الجوار والابتعاد عن المزيد من الاستفزازات والتوترات.

جاء ذلك في معرض تعليقه على محاولة مجموعة شبان يونانيين رفع علم بلادهم على جزيرة صخرية في بحر إيجه أمس، عقب مشاركته في فعالية بجامعة "مرمرة" بإسطنبول.

وأشار يلدريم إلى أن اليونان لديها مجموعة أنشطة، تهدف لزيادة التوترات والاستفزازات بين الفينة وأخرى في بحر إيجه، لافتا إلى زيادة الانتهاكات اليونانية في بحر إيجه مؤخرا على نحو ملحوظ.

وأوضح أن أحد الجزر الصخرية قبالة سواحل ولاية أيدين (غربي تركيا) شهدت محاولة رفع علم اليونان، قبل تدخل فرق خفر السواحل التركية.