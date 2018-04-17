أشقاء فلسطينيون بأنصاف أجساد يصلون تركيا لتلقي العلاج

وصلت العاصمة أنقرة، فجر اليوم الثلاثاء، أسرة فلسطينية من قطاع غزة، يعاني ثلاثة من أطفالها من إعاقة خلقية بناء على مبادرة من وزارة الصحة التركية التي تكفّلت بعلاجهم.

وقد وصلت عائلة الشريف مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة، وتتكون من: سجود (9 سنوات)، ومحمود (7 سنوات)، وأنس (9 أشهر)، الذين ولدوا بدون أطرافهم السفلية وبعض أصابع أيديهم، جراء إصابتهم بخلل جيني وراثي.

ويحتاج الأطفال الثلاثة لأطراف صناعية عند مفصل الحوض، وهي غير موجودة في القطاع، حيث يحول الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة لأكثر من عشرة أعوام على التوالي، دون إدخال أدوات وأجهزة وأدوية طبية.

وعلم وزير الصحة التركي، أحمد دميرجان، بقصة الأشقاء، من خلال ما نشرته عنهم وسائل الإعلام، فأصدر تعليماته لموظفي وزارته من أجل الوصول إلى الأسرة، والقيام بجميع ما يلزم، بالتعاون مع السفارة التركية هناك، لتلبية احتياجاتهم، وبدء عملية العلاج.

إثر ذلك، التقى مدير العلاقات الخارجية في الوزارة، سلامي قيليتش، الأسرة في غزة، وأعلن أنه سيتم القيام باللازم من أجل نقل الأسرة إلى تركيا لعلاج الأطفال.

ويعجز مركز الأطراف الصناعية الوحيد في غزة عن تركيب أطراف صناعية للأطفال، بسبب عدم توفر الأطراف المناسبة لحالتهم داخل القطاع.