الجيش التركي يعلن تحييد 10 إرهابيين في جبال الأمانوس ومناطق أخرى

أعلنت القوات المسلحة التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 10 إرهابيين في عمليات جوية نفذتها شرقي وجنوبي البلاد خلال اليومين الماضيين.

وفي تغريدة لها على حسابها في موقع "تويتر"، أوضحت القوات المسلحة أنها نفذت عمليات جوية ضد أهداف الإرهابيين في منطقة "دوغو بيازيد" التابع لولاية "أغري" (شرق)، وجبال "الأمانوس"(جنوب) يومي 15 و16 الشهر الحالي".

وذكرت أن العمليات أسفرت عن تحييد 10 إرهابيين.

ويواصل الجيش التركي ملاحقة إرهابيي منظمة بي كا كا والمنظمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، كما يواصل عملياته الخاصة في شمال العراق، حيث يتمركز الإرهابيون وينطلقون من هناك لشن هجمات داخل البلاد.