السلطات التركية توقف 1376 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ألف و376 مهاجر غير شرعي خلال الأسبوع الماضي.

وجرى القبض على المهاجرين غير الشرعيين في عمليات مشتركة بين خفر السواحل والقيادة العامة للدرك، والمديرية العامة للأمن.

ووفقاً للمعلومات، فقد تم توقيف المهاجرين المشار إليهم في الفترة ما بين 9 إلى 15 أبريل/ نيسان الجاري.

وذكرت المصادر ذاتها، أن معظم المهاجرين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

من ناحية أخرى، بلغ عدد المهاجرين الذين تم توقيفهم في بحر إيجة ومنعهم من المرور إلى الجزر اليونانية منذ بداية العام، 6 آلاف و336 مهاجر غير شرعي.