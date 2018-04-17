"تيكا" التركية تزود قبيلة مكسيكية بفلاتر لتنقية المياه

قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) 300 من فلاتر تنقية المياه إلى أفراد قبيلة "راراموري" التي تقطن شمالي المكسيك.

وأضاف بيان صادر عن "تيكا" أن أفراد راراموري التي تسكن في مقاطعة ولاية "شيواوا" شمالي المكسيك، يعتبرون من الفئات المحرومة داخل المجتمع المكسيكي.

ويعيش الراراموري في مناطق جبلية صعبة ووعرة للغاية، ويشتهرون بقدرتهم الفريدة في العدو لذا يعرفون باسم "عدائي الماراثون المكسيكي".

وتسبب عيش الراراموري في مناطق جغرافية نائية في تقليل فرص حصولهم على مياه صالحة للشرب؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم بأمراض جلدية وأمراض أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي.