زعيم القوميين يقترح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "مبكرة" في تركيا

طالب زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشيلي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في البلاد نهاية عام 2019.

واعتبر بهتيشلي في خطاب أمام نواب حزبه في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن البلاد لا يمكنها الانتظار حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.

واقترح بهتشيلي أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في السادس والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب المواعيد المعلنة سابقاً، من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في شهر مارس من عام 2019، على أن تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في نوفمبر 2019.