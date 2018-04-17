صادرات الزيتون التركي تسجل زيادة بنسبة 14 بالمئة

سجلت صادرات تركيا من الزيتون زيادة بنسبة 14 بالمئة في النصف الأول من موسم 2017-2018، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد بلغت قيمة صادرات البلاد من الزيتون خلال الفترة المذكورة، 71 مليون و53 ألف دولاراً؛ حسب بيان صادر عن "اتحاد مصدري الزيتون"، في منطقة إيجة غربي تركيا.

وأوضح البيان أنّ قيمة الصادرات من الزيتون في النصف الأول من الموسم الماضي، قدّرت بـ62 مليون و225 ألف دولار.

وذكر أنّ قيمة صادرات تركيا من الزيتون، في النصف الأول من موسم 2017-2018، تعدّ الأعلى في المواسم الأربعة الأخيرة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة مصدري الزيتون وزيت الزيتون في منطقة إيجة، داوود أر، قوله إنّ عدد أشجار الزيتون في تركيا كان بحدود 90 مليون شجرة في عام 2002 مضيفاً أنّ هذا العدد ارتفع إلى 180 مليون شجرة بحلول 2018، وأنّ إنتاج الزيتون وصل إلى مليون و200 ألف طن.

ولفت إلى أنّ بلاده تسعى لأن تكون الأولى على مستوى العالم في إنتاج وتصدير الزيتون.

وتصدّر تركيا الزيتون إلى 94 دولة حول العالم، على رأسها ألمانيا التي تبلغ قيمة وارداتها من تركيا هذا المنتج 23 مليون و263 ألف دولار، تليها العراق ثمّ رومانيا.