محكمة يونانية ترفض تسليم إرهابي إلى تركيا

رفضت محكمة يونانية، الثلاثاء، طلب تركيا تسليمها عضو في منظمة "د هـ ك ب-ج" الإرهابية (يسارية متطرفة)، الذي يُحاكم في اليونان منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت وكالة أنباء "ANA-MPA" اليونانية إن محكمة استئناف لاريسا، أصدرت، اليوم، قرارا برفض طلب تركيا تسليمها "براق أغارميش" العضو في المنظمة الإرهابية المذكورة.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة أصدرت قراراها بناءً على رأي المدعي العام، الذي رفض تسلم أغارميش إلى تركيا بدعوى أن "وضع حقوق الإنسان في تركيا غير جيد".

وبذلك، يكون القضاء اليوناني رفض سادس طلب تسليم من تركيا، متعلق بـ9 من أعضاء منظمة "د هـ ك ب-ج" الإرهابية، الذين ألقي القبض عليهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في مداهمة لمنزل بأثينا.

ويحاكم هؤلاء بتهم "حيازة مواد متفجرة وأسلحة" و"عضوية منظمة إرهابية" و"حيازة وثائق مزورة".

وعثرت فرق مكافحة الإرهاب اليونانية خلال المداهمة على أدوات تستخدم في صناعة المتفجرات ومواد متفجرة وهويات مزورة.

ونشرت وسائل إعلام يونانية أن هناك مؤشرات على أن المجموعة كانت تحضر لشن هجوم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليونان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.