عدد الأطفال في تركيا تجاوز 22 مليون مع نهاية العام الماضي

بلغ عدد الأطفال في تركيا، 22 مليونا و883 ألفا و288 طفلاً، مع نهاية العام الماضي.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، أنّ عدد الأطفال شكّل 28.3 بالمئة من إجمال التعداد السكاني في تركيا.

وذكر البيان أنّ إجمالي تعداد السكان في تركيا، بلغ مع نهاية العام المنصرم، 80 مليونا و810 آلاف و525 نسمة.

وتصدرت ولاية شانلي أورفة المرتبة الأولى بين المدن التركية من حيث كثرة عدد الأطفال، حيث بلغت نسبة الأطفال في هذه الولاية 46.7 بالمئة، تلتها شرناق بـ 45.2 بالمئة، وآغري في المرتبة الثالثة بـ 43.7 بالمئة.

وجاءت ولايات تونجة إيلي وأدرنة وقيرقلر إيلي في المراتب الثلاثة الأخيرة، ولم تتجاوز نسبة الأطفال في هذه الولايات، 20 بالمئة.

ومن أبرز الأسماء التي أُطلقت على المولودين الجدد خلال العام الماضي، "يونس، وأيمن، وعمر، وزينب، وأليف، ودفنة".