بعد عفرين.. أهالي جنديرس يؤسسون مجلساً محلياً في بلدتهم

تأسس مجلس محلي يضم ممثلين مدنيين أكراد وعرب في بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين المحررة من التنظيمات الإرهابية بفضل عملية "غصن الزيتون".

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ "المجلس تشكّل اليوم الخميس عبر تصويت شارك فيه العرب والأكراد، وتمّ اختيار صبحي رزق رئيساً له".

وفي تصريح للأناضول، قال رزق إنّ "المجلس المحلي لبلدة جنديرس، مكون من 15 عضواً، مقسّمين بين عرب وأكراد".

وأوضح رزق أنّ "الهدف الأساسي للمجلس، هو توفير الخدمات المحلية للسكان، وتعزيز البنية التحتية للمدارس والمرافق الصحية وإصلاح قنوات الصرف الصحي، إلى جانب الحفاظ على الوضع الأمني".

وأضاف رزق أنّ "المجلس المحلي المكوّن من 4 أعضاء عرب والباقين أكراد، تابع للمجلس المحلي في حلب".

يذكر أنه تأسس مجلس محلي مماثل في مركز مدينة عفرين في 12 أبريل/نيسان الجاري، ضمّ أعضاءً من العرب والتركمان والأكراد.