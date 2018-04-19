وقف الديانة التركي يفتتح ورش خياطة وتطريز بمخيمات اللاجئين الأراكانيين

يعتزم وقف الديانة التركي افتتاح ورش للخياطة والتطريز وإنتاج الصابون بمخيمات اللاجئين الأراكانيين في بنغلاديش، بهدف المساهمة في ملء فراغهم وضمان اكتسابهم لمهارات حرفية قد تُخفف من آلامهم ومأساتهم.

ويأتي قرار الوقف بعد رصد أوضاع المسلمين الأراكانيين، وهم يقضون معظم أوقاتهم في طوابير المساعدات أو الجلوس بدون عمل، في مخيمات منطقة "كوكس بازار" التابعة لبنغلاديش التي لجأوا إليها هربًا من الظُلم.

ويُعاني اللاجؤون الأراكانيون ظروفًا صعبة للغاية في المخيمات، وخاصة من الأمراض الخطيرة الناجمة عن سوء التغذية والتلوث إلى جانب انعدام الخدمات الاجتماعية للأطفال والنساء بشكل عام.

أوغوزخان أطسز، وهو أحد المشرفين على المساعدات الخيرية في وقف الديانة التركية، قال، إنهم بدؤوا باتخاذ الاجراءات اللازمة لافتتاح ورشة للخياطة والتطريز في "التلة التركية" بمنطقة المخيمات.

وأشار أطسز إلى أن الهدف من افتتاح الورشة هو ضمان اكتساب اللاجئين الأراكانيين حرفًا يدوية يستفيدون منها خلال حياتهم اليومية في المرحلة القادمة، خاصة بعد عودتهم إلى أراضيهم ومنازلهم في إقليم أراكان غربي ميانمار.

وأكّد أطسز أنهم يعملون أيضًا على فتح ورشة لإنتاج الصابون بهدف سدّ احتياجات اللاجئين في التنظيف.

وبيّن المسؤول الإغاثي التركي أن وقف الديانة ساهم مؤخرًا في إنشاء مسجد ومدرسة لتعليم أطفال اللاجئين وضمان انخراطهم في الحياة الاجتماعية.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد فرّ نحو 700 ألف من مسلمي أراكان (الروهنغيا) من ميانمار إلى بنغلاديش بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن بولاية أراكان (راخين)، في 25 آب/ أغسطس 2017، وصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها تمثل تطهيرًا عرقيًا.

وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا، في ذات الفترة، حسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أبرمت حكومة ميانمار مذكرة تفاهم مع دكا، بشأن عودة مئات آلاف الروهنغيا المسلمين، الذين لجؤوا إلى بنغلادش هرباً من انتهاكات جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة.