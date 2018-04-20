تحل تركيا ضيفة الشرف على "المعرض الدولي لتربية الماشية" الذي سينعقد في فرنسا في الفترة بين 3-5 تشرين أول القادم.

وفي هذا السياق، يقوم وفد من مربي الماشية الفرنسيين بزيارة لتركيا تستمر لأسبوع بهدف دراسة السوق وإمكانيات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ وسيزور الوفد خلال زيارته كلاً من إسطنبول وأنقرة وإزمير حيث سيعقد لقاءات متعددة مع المسؤولين المحليين والمختصين في المجال، كما سيقوم بزيارة حظائر تربية المواشي وتسمينها والمسالخ بهدف تقييم احتياجات السوق التركية وخصوصياته.

هذا وتستورد تركيا ما يقرب من 500.000 رأس ماشية سنويا مما يجعلها تحظى باهتمام كبير من المصدرين الفرنسيين. وهو ما يشير إلى أهمية حجم السوق التركية التي يتجاوز تعداد سكانها الـ80 مليون نسمة.

وكان أول استيراد للحوم الفرنسية عام 2010 حين بدأت تركيا تستورد 150.000 رأس ماشية سنويا، لكن انتشار مرض اللسان الأزرق عام 2015 جعل السلطات التركية تتوقف عن استيراد اللحوم الفرنسية وتبحث عن موارد أخرى لا سيما في أمريكا اللاتينية.

واليوم، يحاول المصدرون الفرنسيون دخول السوق التركية مجدداً، وإنما تأتي دعوة تركيا كضيف الشرف في المعرض القادم ضمن هذا المنظور.