تعرف على أحدث إحصائية رسمية لعدد اللاجئين السوريين في تركيا

قال وكيل مدير دائرة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، عبد الله أياز، إن 3 ملايين و572 ألف سوري يعيشون في تركيا حاليًا، بينهم 222 ألفًا يُقيمون في المخيمات.

وفي تصريح للأناضول، اليوم الجمعة، أوضح ياز، أن دائرة الهجرة تُقدّم الخدمات لحوالي 94 في المئة من إجمالي عدد السوريين في تركيا.

وأشار المسؤول التركي، إلى اعتزام الدائرة تكثيف الخدمات المتعلقة بالسوريين خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى عدم وجود مشاكل في المخيمات التي يقيم فيها اللاجئون السوريون.

وأكّد أياز، أن دائرة الهجرة استلمت إدارة مخيمات اللجوء من إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء، اعتبارًا من 16 مارس/ آذار الماضي.