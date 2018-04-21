الامن التركي يعتقل روسياً مدرج على "النشرة الحمراء" لانتمائه لداعش

أوقف الدرك التركي بولاية هطاي (جنوب)، مواطنا روسيا ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ومدرج على "النشرة الحمراء".

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الدرك تلقت معلومات حول عبور مجموعة من الأشخاص من سوريا إلى تركيا بطريقة غير شرعية.

وعلى إثر تلك المعلومات، نفذت قوات الدرك، عملية في قضاء "ألتون غوزي"، وأوقفت مواطنا روسيا يدعى "أ. م" (61 عاما)، وزوجته الروسية "م. م" (44 عاما).

وعقب اقتيادهما إلى قيادة الدرك، تبين خلال تدقيق هويتهما أن اسم "أ. م" مدرج على "النشرة الحمراء"، بتهمة الانتماء لـ"داعش".

وأحالت قوات الدرك، الموقوفين إلى السلطات القضائية التي قررت اعتقاله وإطلاق سراح زوجته.

وفي سياق متصل، أوقفت قوات الدرك، في القضاء ذاته، خلال قيامها بمهامها الدورية، شخصين كانا يحاولان التسلل من تركيا إلى سوريا بصورة غير قانونية، وأحالتهما إلى السلطات القضائية.

وقررت السلطات القضائية اعتقالهما بتهمة انتمائهما لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وفي ولاية قوجا إيلي، شمال غربي البلاد، أوقفت فرق الدرك مواطنا سوريا يدعى "فهد السيجري"، وأحالته إلى القضاء الذي أمر باعتقاله.

وأكدت التحقيقات التي أجريت مع السيجري، أن الأخير قام بأنشطة باسم "داعش"، بين عامي 2015 و2017، وأنه كان مسؤولا عن عمليات الإعدام وتدريب المقاتلين الجدد في التنظيم.