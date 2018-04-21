تركيا وتونس توقعان مذكرة تفاهم في التعليم العالي والمنح الجامعية

وقعت تركيا وتونس، أمس الجمعة، مذكرة تفاهم في مجالي التعليم العالي وتبادل المنح الدراسية بين جامعات البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، سليم خلبوس، وفدًا تركيًّا برئاسة محمد كوسا، رئيس مؤسسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (تابعة لرئاسة الوزراء التركية).

وأجرى الجانبان مباحثات تناولت سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والمنح الدراسية.

وفي ختام المباحثات التي جرت في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، أبرم الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي وتبادل المنح الدراسية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في البحوث المتبادلة بين البلدين، وتنظيم برامج منح لتبادل طلاب في مجال تعليم اللغة وغيرها، وزيادة طلاب المنح بشكل متبادل.

تو