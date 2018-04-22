الجيش التركي حيّد 16650 إرهابياً في غضون 3 سنوات

عبر عمليات أمنية داخل وخارج حدود البلاد، استطاعت قوات الأمن التركية منذ 24 يوليو/ تموز عام 2015، تحييد 16 ألف و650 إرهابياً من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الذي يستهدف الأمن والسلام في تركيا، ولا يتردد في استهداف المدنيين والأطفال.

ويستمر الجيش التركي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني، في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إفساد روابط الأخوة في البلاد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن تركيا قدّمت 1047 شهيدا من قواتها المسلحة وعناصرها الأمنية، نتيجة هجمات إرهابية نفذتها عناصر منظمة "بي كا كا"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 يوليو 2015، حتى نيسان/ أبريل الحالي.

كما أسفرت الهجمات الإرهابية لمنظمة "بي كا كا" عن استشهاد 393 مدنيا وجرح أكثر من ألفين و200 آخرين، فضلا عن إصابة أكثر من 4 آلاف و400 عسكريا بجروح.

وخلال العمليات الإرهابية خلال عام 2016، استهدفت منظمة "بي كا كا" إلى جانب قوات الأمن التركية، المدنيين والأطفال والمدرسين وموظفي الدولة.

ولم تحترم المنظمة الإرهابية الأعياد والمناسبات الدينية، إذ واصلت هجماتها الإرهابية، واستهدفت في أول أيام عيد الأضحى نقطة تفتيش للشرطة في ولاية وان جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن جرح 54 شخصاً بينهم 4 من أفراد الشرطة.

ولم تقتصر هجمات المنظمة الإرهابية على المناطق الجنوبية والشرقية، بل طالت تلك الهجمات مدناً تركية عدة، منها إسطنبول، وقيصري، وطرابزون.

واعتمدت قوات الأمن التركية في مواجهة هجمات المنظمة الإرهابية، على الأسلحة محلية الصنع، من طائرات من دون طيار، وبنادق، ومدافع، ودبابات.