رئيس الوزراء التركي يزور إسبانيا الثلاثاء

يجري رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، زيارة رسمية إلى إسبانيا، الثلاثاء القادم، تستمر يومين، للمشاركة في الدورة السادسة للقمة الحكومية التركية الإسبانية.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء، أن يلدريم يزور مدريد بناء على دعوة من نظيره الإسباني ماريانو راخوي.

ومن المنتظر أن يلتقي يلدريم في العاصمة مدريد، راخوي، ورئيسة مجلس النواب الإسباني آنا باستور، وفيليب السادس ملك إسبانيا.

وفي إطار اللقاءات الرسمية سوف يتناول يلدريم مع مستقبليه العلاقات بين تركيا وإسبانيا وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار الزيارة يلتقي يلدريم مع وسائل الإعلام المحلية.