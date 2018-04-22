لماذا انتقل ١٥ نائباً من حزب الشعب الجمهوري التركي لـالحزب الجيد؟

أعلن ١٥ نائباً من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية استقالتهم من عضوية الحزب والانتقال لعضوية "الحزب الجيد" وهو حزب سياسي تركي شكل مؤخراً وتدور شكوك واسعة حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي محاولة من أكبر أحزاب المعارضة لمساعدة الحزب الجديد وضمان مشاركته في الانتخابات المقبلة أعلن استقالة ١٥ من نوابه وانتقالهم لعضوية "الحزب الجيد" برئاسة ميرال أكشينار النائبة السابقة في حزب الحركة القومية المعارض.

ومن خلال هذا الإجراء يهدف الشعب الجمهوري إلى إيصال عدد نواب "الحزب الجيد" إلى ٢٠ نائباً في البرلمان -يمتلك ٥ حالياً فقط- ليتمكن بذلك من تكون كتلة برلمانية تساعده في تجاوز العقبات القانونية المتوقع أن تؤدي إلى منع مشاركة الحزب في الانتخابات.

ويشترط القانون التركي أن يمر ٦ أشهر على عقد المؤتمر العام للأحزاب المشكلة حديثا قبيل السماح لها بالمشاركة في الانتخابات وهو الشرط الذي لن يكون متوفراً في "الحزب الجيد" مع حلول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.