تشاوش أوغلو يحذّر نظيره البلجيكي من تصاعد أنشطة "بي كا كا" في بلاده

حذّر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نظيره البلجيكي ديدييه ساندرز، من تصاعد أنشطة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في بلجيكا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع تشاوش أوغلو وساندرز في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك في إطار زيارته للولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماع رفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "السلام المستدام".

وشارك في اللقاء المذكور مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سنيرلي أوغلو، والسفير التركي لدى واشنطن سردار قليج.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن تشاوش أوغلو أطلع نظيره البلجيكي على تفاصيل العملية التي تجريها بلاده ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات المشاركة ضمن غصن الزيتون"، من تحرير كامل منطقة عفرين شمالي سوريا من الإرهابيين، بعد انطلاقها، قبل الشروع في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.

وأضافت المصادر أن تشاوش أوغلو شدد على تصاعد أنشطة "بي كا كا" في بلجيكا، وضرورة المكافحة الفعالة ضد التنظيم الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن تشاوش أوغلو يزور نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة الـ72 للأمم المتحدة برئاسة ميروسلاف لاجاك، والذي يعقد تحت عنوان "السلام المستدام".

ومن المنتظر أن يخاطب تشاوش أوغلو الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مساهمة بلاده في السلام ومواقفها في هذا الخصوص.

ويلتقي تشاوش أوغلو أيضًا، غدا الثلاثاء، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.