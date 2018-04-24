أرينج عقب لقائه أردوغان: لست بصدد المشاركة في أي عمل يضر بالرئيس

شدد الرئيس السابق للبرلمان التركي بولاند أرينج عقب لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة أنه ليس بصدد المشاركة في أي عمل يضر بحزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه أردوغان.

وقال أرينج في تصريحات عقب لقائه أردوغان بأنقرة، اليوم الاثنين: "أجريت لقاءً إيجابيًا مع الرئيس أردوغان. لا أعتزم العودة إلى الحياة السياسية ولست في صدد المشاركة في أي عمل من شأنه أن يضر بحزب العدالة والتنمية وزعيمه".

وجاء هذا اللقاء في ظل الاستعدادات المتواصلة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي ستجري في تركيا في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.