أنقرة: دعوة مجلس أوروبا لتأجيل الانتخابات تدخل في شؤوننا الداخلية

قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "دعوة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لتأجيل الانتخابات بتركيا أمرٌ غير مقبول، وتدخل في شؤوننا الداخلية".

وفي سلسلة تغريدات نشرها في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، انتقد بوزداغ، دعوة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لتركيا بشأن تأجيل الانتخابات في ظل حالة الطوارئ.

ولفت إلى أن الشعب التركي لا يختار رئيسًا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أو رئيسًا لأي بلد آخر، إنما يختار رئيسًا للجمهورية التركية.

وأضاف: "تركيا، بلد مستقل وديمقراطي وذو سيادة، وهو وحده من يقرر إجراء انتخاباتٍ واختيار توقيتها. لا يمكن لأي منظمة أو قوة أو دولة أن تتدخل في شؤون تركيا الداخلية، وانتخاباتها والإرادة الحرة لشعبها".

وأشار إلى أن الانتخابات في تركيا تجرى بشكل نزيه وعادل وتخضع لرقابة وإشراف السلطات المعنية.

وانتقد المعايير الازدواجية التي تتبعها الجمعية العامة لمجلس أوروبا حيال تركيا.

وأردف قائلًا: "لم يطلب مجلس أوروبا من فرنسا تأجيل انتخاباتها في ظل حالة الطوارئ. لكن عندما يتعلق الأمر بتركيا يتذكرون ذلك، يا لها من سياسة مزدوجة وذات مغزى".

واختتم بالقول: "يجب على الجميع معرفة حدوده ومكانه، فالشعب التركي سيرد عبر التصويت بإرادته الحرة، على هؤلاء الذين يحاولون التدخل في انتخابات تركيا وشؤونها الداخلية".

والأربعاء الماضي، أعلن أردوغان مقترحا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهو ما أقره البرلمان، بأغلبية 386 صوتًا من أصل 550.