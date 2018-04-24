الجيش التركي يعلن تدمير 9 أهداف لـ "بي كا كا" شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، تدمير 9 أهداف لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارات جوية شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، أن الغارات الجوية استهدفت مواقع المنظمة الانفصالية بمناطق "الزاب" و"الغاب" و"أفشين" و"باسيان" بشمالي العراق.

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير 9 أهداف، بينها ملاجئ ومخابئ ومواقع مسلحة للمنظمة الإرهابية.

يشار أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية دأبت على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف مدنيين وعناصر الأمن.

وتتصدى قوات الأمن والجيش التركي للمنظمة الإرهابية، عبر استهداف مواقعها وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجماتها.