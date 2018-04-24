روحاني: اللغة التركية مصدر فخر لإيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، إن اللغة التركية "مصدر فخر لبلاده، وإحدى أزهارها العطرة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من الجماهير في مدينة تبريز (شمال غربي إيران) التي تقطنها أعداد كبيرة من الأتراك الأذربيجانيين، حسب بيان نشره موقع الرئاسة الإيرانية.

وأكد روحاني على أهمية نشر اللغة التركية في إيران.

وأضاف أنه يحث المسؤولين على دعم مركز تدريس اللغة والأدب التركي، وطباعة كتب باللغة التركية.

وعن سبب ذلك، أوضح: "لأن اللغة التركية هي فخر لهذه الأراضي وإحدى أزهارها العطرة، وينبغي علينا الافتخار بهذا البلد وبهذا الشعب".

وتعليقاً على جفاف الجزء الأكبر من بحيرة أرومية في المنطقة، قال روحاني إنه سيتم إحياء البحيرة بجهود حكومته.

وأردف: "العام الماضي تعهدنا لكم بالأمن والحرية والاستقرار والتنمية، واليوم نقف وراء الوعود التي قطعناها للشعب الأذربيجاني من أجل بحيرة أورومية واللغة والثقافة التركية".

جاءت تصريحات روحاني، بعد يومين من تصريح لنائبه علي يونسي قال فيه إن "الأذريين هم فرس يتحدثون التركية"؛ الأمر الذي آثار ردود فعل رافضة من قبل نواب أتراك في البرلمان الإيراني.

جدير بالذكر أن أتراك إيران -الذين يشكلون ثاني أكبر قومية في البلاد بعد الفرس- رفضوا مقترح لحكومة بلادهم، الجمعة الماضي، بتدريس اللغة الروسية في المدارس بإيران "كلغة ثانية" والفارسية في روسيا بشكل متبادل.