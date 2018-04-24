ضبط 68 أجنبيا أثناء محاولتهم التسلل لليونان بطريقة غير شرعية

ضبطت قوات الأمن التركية، الثلاثاء، 68 أجنبيا في ولاية أدرنة غربي البلاد، أثناء محاولتهم الانتقال إلى الأراضي اليونانية بطرق غير قانونية.

وحسب مصادر أمنية، فإنّ فرقاً من قيادة الدرك في أدرنة أوقفت حافلتين كانتا تقلّان 68 شخصاً يحملون الجنسية السورية.

كما أوقفت فرق الدرك سائق الحافلتين، وتمّ اقتياد الموقوفين إلى دائرة الهجرة في أدرنة.

وعثرت فرق الدرك داخل الحافلة على زوارق مطاطية، ومعدات تستخدم لتسيير القوارب في البحر.

وأوقفت فرق الدرك، سائقي الحافلتين، وتمّ إحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت أمراً بحبسهما بتهمة تهريب البشر.