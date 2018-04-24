هزة أرضية بقوة 5.1 في جنوب شرق تركيا

شهدت ولاية أديامان، جنوب شرقي تركيا فجر اليوم الثلاثاء هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وفق ما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (أفاد).

ووفق البيان فإنّ مركز الزلزال كان في بلدة "صامصات" التابعة للولاية، موضحًا أن الهزة الأرضية وقعت بحدود الساعة 03.34 بالتوقيت المحلي (12.34 تغ)، وبلغت شدتها 5.1 درجة.

ويقع مركز الزلزال على عمق 9.17 كيلو متر تحت سطح الأرض. وقد تبعت الهزة 8 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 1.4 و2.7.

وقد شعر بالزلزال السكان في ولايات شانلي أورفا وغازي عنتاب ودياربكر.

ولم تسجل حالات وفاة في حين أصيب 13 شخصا إصابات مختلفة.

وقد توجهت فرق إدارة الطوارئ والكوارث إلى البلدة المذكورة لتساعد في أنشطة البحث والإنقاذ.

وتشهد تركيا التي تقع على صدع زلزالي رئيسي هزات أرضية من وقت لآخر.