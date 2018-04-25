أردوغان: علاقاتنا مع أذربيجان ستشهد طفرة في المجال الاقتصادي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين تركيا وأذربيجان ستشهد تنفيذ مشاريع جديدة، وإن الفترة المقبلة ستشكل نقلة نوعية في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأذري إلهام علييف، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشدد أردوغان، على أهمية آليات العمل المشترك التي أنشأتها تركيا وأذربيجان مع جورجيا وتركمانستان وإيران وباكستان.

ولفت إلى أن هذه الآليات ستكون مفيدة للبلدين والمنطقة.

وأضاف أن الهدف المقبل مع أذربيجان، يتجلى في تعزيز الصناعات الدفاعية المشتركة واتخاذ خطوات مشتركة.

وأعرب عن سعادته لتوقيع الجانبين على مذكرة تفاهم بشأن مفاوضات اتفاق التجارة التفضيلية.

وذكّر الرئيس أردوغان، باقتراب الذكرى المئوية الأولى لتأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية، في 28 مايو/ أيار المقبل (أعلنت استقلالها في 1918)، وبالدور الذي لعبه أبطال جيش القوقاز الإسلامي (وحدة عسكرية عثمانية شُكلت في 1918 بقيادة وزير الحرب أنور باشا)، في إعلان استقلال أذربيجان ورسم حدوده.

وبهذه المناسبة؛ قدم أردوغان، تهاني تركيا دولة وشعبًا للشعب الأذري الشقيق في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس دولته.

وأشار إلى أن البلدين الشقيقين تركيا وأذربيجان سيقيمان احتفالات مشتركة لإحياء ذكرى شهداء جيش القوقاز الإسلامي.

وأوضح أردوغان، أن شعار "شعب واحد في دولتين"، والذي يحكم العلاقات الثنائية بين البلدين، لم يكن يومًا عبارة عن شعار وحسب، بل استمد على الدوام زخمه من دماء الشعب التركي في البلدين، ومن انتصارات تشاناق قلعة (1915)، والتحرير الأسطوري لباكو (1918).

كما شدد أردوغان على أن آفاق التعاون والتضامن بين تركيا وأذربيجان؛ مستمرة في الوقت الحاضر أيضًا بنفس الزخم الذي كان في الماضي.

وثمن المواقف الأذرية المساندة للقوات المسلحة التركية خلال عملية غصن الزيتون العسكرية في منطقة عفرين (شمالي سوريا)، ضد مسلحي تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي.

ولفت أردوغان، إلى أن زيارة نظيره الأذري إلى أنقرة، الأولى بعد تسلمه مهامه رسميًا عقب فوزه للمرة الرابعة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها بلاده في 11 أبريل/ نيسان الجاري.

وأعرب عن أمله في أن تكون أذربيجان وجهة أول زيارة خارجية له بعد انتخابات 24 يونيو/ حزيران المقبل.

كما أوضح أردوغان، أن مشكلة إقليم "قره باغ"، كانت منذ البداية مشكلة تهم تركيا بالقدر نفسه الذي تهم فيه أذربيجان.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المشكلة في ضوء قرارات الأمم المتحدة وبما يضمن أمن أذربيجان ووحدة ترابها.

إلى ذلك، ترأس الزعيمان التركي والأذري الاجتماع السابع لمجلس التعاون الإستراتيجي عالي المستوى، ووقعا 6 اتفاقيات ثنائية، ضمن خطة عمل للعامين 2018-2019.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مجالات حماية البيئة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات الإلكترونية، واتفاقية التجارة التفضيلية، وإنشاء مراكز ثقافية، واتفاقية متعلقة بآليات التنسيق المشترك، وبروتوكول يتعلق بانتداب الموظفين الحكوميين بين البلدين.



