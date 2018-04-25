أنطاليا.. انطلاق معرض أوراسيا للطيران

شهدت مدينة أنطاليا، جنوبي تركيا، الأربعاء، افتتاح معرض أوراسيا للطيران، الذي سيستمر لغاية 29 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي حفل الافتتاح، قال نائب وزير النقل والاتصالات التركي، يوكسل جوشقن يورك، إن المعرض أتاح لمختلف شركات الطيران الرائدة، فرصة عرض أحدث منتجاتها في أنطاليا.

وأضاف أن المعرض، الذي يقام على أرض مطار أنطاليا الدولي برعاية رئاسة الجمهورية التركية، يقدم مساهمة لقطاع الطيران التركي، ويعزّز فرص اللقاء بين ممثلي صناعة الطيران حول العالم.

وشدد نائب الوزير التركي، على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لقطاع الطيران، والإنجازات المهمة التي حققتها تركيا في هذا المجال.

ولفت إلى مشروع مطار إسطنبول الثالث، الذي سيكون أكبر مطار في أوروبا، وسيجري افتتاحه بتاريخ 29 تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل.

من جهته، أشاد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أوليغ بوشاروف، خلال الجلسة الافتتاحية، بأهمية المعرض، مشيرا إلى أهمية مشاركة العديد من الشركات الروسية في أعماله.

وتابع بالقول: "أعتقد أن الأيام الخمسة القادمة، ستوفر فرصا مهمة للعمل المشترك وتعطي دفعة مهمة في مجال التعاون".