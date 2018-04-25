الجيش التركي يحمي مخيم نازحي القلمون الشرقي في عفرين

يُشرف جنود أتراك على حماية المخيم الذي أنشأته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في منطقة "عفرين" لإيواء السوريين النازحين من القلمون الشرقي شمال شرقي دمشق.

ونشرت رئاسة الأركان التركية، اليوم الأربعاء، صورًا للمخيم الواقع في منطقة "محمودية" التابعة عفرين التي تم تحريرها من الإرهابيين في إطار عملية "غصن الزيتون".

الصور التي نشرتها الأركان التركية عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، تُظهر عددًا من الجنود الأتراك، وهم يُشرفون على حماية النازحين السوريين في المخيم.

وقالت الأركان التركية إن "آفاد" أنشأت المخيم في منطقة محمودية، والجنود الأتراك يضمنون حمايته.

وأشارت إلى أن المخيم يوفر المأوى للعائلات السورية النازحة من القلمون الشرقي.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات المشاركة في "غصن الزيتون" من تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 58 يومًا على انطلاق العملية.

وشرعت تلك القوات في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.