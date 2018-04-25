تعرف على الأحزاب التركية الـ١١ التي يحق لها خوض الانتخابات المقبلة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأربعاء، أسماء الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وصرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سعدي غوفن، اليوم الأربعاء، أن عدد الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ارتفع إلى 11 حزبًا.

وقال: "لم تبق هناك اعتراضات من قبل الأحزاب السياسية، وآمل أن ننشر الجدول الزمني للانتخابات غدًا".

وأضاف: "قررنا ضم حزب الدعوة الحرة إلى قائمة الأحزاب التي يحق لها خوض الانتخابات".

وعقب الضم الأخير، فإن أحزاب "العدالة والتنمية" و"تركيا المستقلة" و"الوحدة الكبرى" و"الشعب الجمهوري" و"الديمقراطي" و"الشعوب الديمقراطي" و"إيي" (الجيد) و"الحركة القومية" و"السعادة" و"الوطن"، و"الدعوة الحرة" بإمكانها التنافس في الانتخابات المقبلة.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

والجمعة الماضي، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تبكير الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.