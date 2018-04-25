رئيس الوزراء التركي: العالم أكبر من أوروبا

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تعليقًا على مسيرة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي إنه ينبغي للاتحاد أن يعلم بأن العالم ليس أوروبا بل إن هناك أجزاء ومناطق أخرى في العالم.

جاء ذلك خلال إجابة يلدريم على أسئلة في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأضاف يلدريم أن "الاتحاد الأوروبي ينام على خده منذ 60 عامًا، ولا يتخذ خطوات إيجابية، وهذا لا نحبذه كثيرًا. لكن العالم ليس أوروبا، وينبغي للاتحاد أن يعلم ذلك، فهناك أجزاء ومناطق أخرى أيضًا في العالم".

وحول دعوة مجلس أوروبا بلاده لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، قال يلدريم إن "تركيا تجري انتخابات مذ سنين. وقد أجرينا خلال الأعوام الـ30 الماضية قرابة 100 انتخاب واستفتاء شعبي وانتخابات بلدية. لقد أجرينا انتخابات شفافة جدا بمشاركة أكثر من 80% من الشعب".

وتابع: "نحن نتحدث عن بلد ذي ثقافة ديمقراطية متطورة. نتحدث عن تركيا".