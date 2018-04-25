روسيا تعلن بدء إنتاج منظومة "إس 400" الصاروخية لصالح تركيا

أعلن ألكسندر ميخييف، مدير شركة الصناعات الدفاعية الروسية، الأربعاء، بدء بلاده بإنتاج منظومات الدفاع الجوي "إس 400" لصالح تركيا.

وأوضح ميخييف، في تصريح لوكالة "ريا" الروسية، أنّ أنقرة وموسكو اتفقتا على كافة البنود المتعلقة بصفقة منظومة "إس 400".

وأضاف أنّ روسيا ستقوم بواجباتها وتلتزم ببنود الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وتعد منظومة صواريخ "إس 400" مضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، ومضادة أيضًا للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء المنظومة المذكورة، مشيرًا إلى أن بلاده سددت دفعة أولى إلى موسكو.

وفي حال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يمتلك "إس 400".