وزير الداخلية التركي: أوقفنا أكثر من 1300 مهرب بشر

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن السلطات المختصة التركية ألقت القبض على 4.641 مهربا للمهاجرين غير الشرعيين خلال العام الماضي، فيما وصل عدد المهربين الذين ألقي القبض عليهم حتى مطلع أبريل/ نيسان الجاري 1.328 مهرباً.

وأضاف صويلو خلال اجتماع مع مسؤولي المديرية العامة للهجرة في ولاية أضنة جنوبي تركيا، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم في عام 2017 بلغ 172 ألف و745 مهاجرًا غير شرعي.

وأشار صويلو أن تركيا تواجه منذ أشهر موجة جديدة من الهجرة مصدرها أفغانستان، وأن قوات الأمن التركية ألقت هذا العام على أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي من أفغانستان.

كما لفت وزير الداخلية التركي أن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفغانستان الذين أوقفوا خلال العام 2017 تجاوز الـ 45 ألف مهاجر غير شرعي.

ولفت صويلو إلى أن تركيا بدأت ببناء جدار بالقرب من حدود ولايتي ايغدير وآغري شرقي البلاد مع إيران، لوقف أنشطة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى إنجاز 76.5 كيلومترًا من إجمالي الجدار البالغ طوله 144 كيلومترًا.