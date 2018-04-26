تحدي بطعم النار.. مسابقة تركية لتناول الفلفل الحار

شهدت ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، مسابقة لتناول الفلفل الحار، تخللتها مشاهد ملفتة للأنظار في تحدي بطعم النار.

وقبيل انطلاق المسابقة، على هامش المهرجان الـ19 للزراعة والبيوت البلاستيكية، في قضاء كومولوجا، جرى توزيع طماطم وعبوات عيران (مشروب شعبي في تركيا يعد من اللبن) على المتسابقين؛ لتخفيف المذاق الحار للفلفل.

وتنافس 18 شخصا لتناول أكبر كمية من الفلفل، في ثلاث دقائق، على وقع أنغام الطبل والمزمار.

وطلب متسابقون من هيئة التحكيم المساعدة بعد أن احترق فمهم من الطعم اللاذع للفلفل الحار؛ حيث جرى تقديم المياه لهم.

وفاز المتسابق "حسن أوزديل" بالمرتبة الأولى إثر تناوله 315 غراما من الفلفل الحار في 3 دقائق، فيما حلّ "حسين أكشيت" ثانيا بـ 299 غراما، و"محمد أتاش" ثالثا بـ 279 غراما.

وحصل الفائز بالمرتبة الأولى على نصف ليرة ذهبية، فيما الثاني والثالث نالا ربع ليرة لكل منهما.

كما ارتأت هيئة التحكيم، منح ربع ليرة ذهبية للمتسابقة الوحيدة في المنافسات، رابعة تورك.