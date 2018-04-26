دبابات تركية محلية الصنع تدخل الخدمة خلال 18 شهرا

أعرب مستشار الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، عن توقعه إنتاج دبابات "آلتاي" (ALTAY) المحلية، خلال 18 شهرا.

جاء ذلك في حديثه على هامش مشاركته بمعرض "أوراسيا" للطيران، المنعقد في ولاية أنطاليا، غربي تركيا، برعاية الرئاسة التركية.

وأشار إلى إطلاقهم مفاوضات مع شركة "بي ام سي" الصناعية والتجارية القابضة، للبدء بمشروع الانتقال إلى مرحلة التصنيع التسلسلي لدبابات "آلتاي".

و بخصوص الجدول الزمني للاتفاق مع الشركة والبدء في المشروع، قال ديمير: "نحن مستعدون، وكل شيء سيكون سريع للغاية.. هدفنا هو توقيع الاتفاق (شركة "بي أم سي") على الفور إن أمكن.. نتوقع أن يبدأ الإنتاج بعد 18 شهرا".

وأوضح أنهم سيبدؤون في الإنتاج التسلسلي بـ 250 دبابة.

وأكد على ضرورة أن تكون الدبابة مستقلة تماماً عن الخارج ، وأضاف: "يمكننا القول إن الدبابة ستكون محلية الصنع إلى حد كبير" .