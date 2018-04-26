شركتيان تركيتان تتعاونان لإنتاج طائرة حربية وطنية تحل محل إف 16

وقعت شركتان تركيتان رائدتان في مجال الصناعات والتكنولوجيا العسكرية اليوم الخميس مذكرة تفاهم حول مشروع إنتاج المقاتلة الوطنية "MMU" محلية الصنع.

وذكرت وكالة الأناضول أن شركة "أسيلسان" المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية والعسكرية، وشركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش/ تاي"، اتفقتا على توحيد طاقاتهما من أجل تطوير الأنظمة التكنولوجية المتعلقة بالمشروع.

وتسعى شركة توساش/ تاي إلى إتمام تجهيز التصاميم الأولية للمقاتلة، ضمن استثمارات بقيمة 4 مليارات و817 مليون ليرة (مليار و178 مليون دولار تقريبا).

ومن المنتظر إحلال المقاتلة التركية المحلية في صفوف القوات الجوية بدلا من المقاتلة الأمريكية F-16 بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2023.

ونصت مذكرة التفاهم على تطوير أنظمة البصريات الإلكترونية، والرادار المحلي، والحرب الإلكترونية، فضلا عن تعزيز أنظمة المهام الحساسة اللازمة للمقاتلة.

وسيجري العمل أيضا على تطوير عدد من التقنيات في إطار المشروع، من أبرزها نقاط تثبيت الأسلحة، والقدرة على إجراء مناورات عالية، بالإضافة إلى أنظمة الاستشعار والوعي الظرفي المكثف.

ويتوقع أن تحل تركيا بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين في قائمة الدول المالكة للبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج المقاتلات الحربية من الجيل الخامس.

وسيتم الاستعانة بـ 3 آلاف و مئتي شخص للعمل بشكل مباشر في المشروع، إلى جانب توفير فرص عمل غير مباشرة لـ 11 ألف ومئتي شخص آخرين.