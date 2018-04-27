أردوغان يغرد باللغة الكورية ترحيباً بلقاء زعيمي الكوريتين

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلقاء زعيمي الكوريتين الشمالية كيم جونغ-أون، والجنوبية مون جاي-إن.

وأعرب أردوغان، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، عن دعمه للخطوة "التاريخية" من أجل تطوير العلاقات بين البلدين وتطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وتمنى الرئيس التركي، أن تستمر هذه المسيرة (التقارب بين الكوريتين) بنجاح.

وأشار إلى أنه سيبحث هذا الموضوع الهام، مع نظيره الكوري الجنوبي، جاي إن، خلال زيارته المرتقبة إلى سيول في 2 مايو/أيار المقبل.

كما تمت ترجمة تغريدة أردوغان، إلى اللغة الكورية، ونشرت عبر نفس الحساب على تويتر.