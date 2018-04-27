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أردوغان يوقّع على وثيقة ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية التركية

ديلي صباح
اسطنبول
أردوغان يوقّع على وثيقة ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية التركية

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على وثيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.

وسلم الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الوثيقة إلى نواب رئيس كتلة الحزب.

وكتب أردوغان على حسابه على تويتر: "وقّعت على وثيقة ترشحي للانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من حزيران المقبل، وسلمتها إلى نواب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية".

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري أعلن أردوغان مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

والجمعة الماضي، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

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