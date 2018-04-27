أردوغان يوقّع على وثيقة ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية التركية

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على وثيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.

وسلم الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الوثيقة إلى نواب رئيس كتلة الحزب.

وكتب أردوغان على حسابه على تويتر: "وقّعت على وثيقة ترشحي للانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من حزيران المقبل، وسلمتها إلى نواب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية".

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري أعلن أردوغان مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

والجمعة الماضي، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.