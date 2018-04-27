أعزاز.. تخريج دفعة جديدة من الشرطة السورية المدربة من قبل تركيا

قامت الشرطة التركية بتدريب 200 رجل شرطة سوري لتعزيز الأمن في مدينة أعزاز شمال سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الشرطة المحلية الخميس.

وشهدت المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات درع الفرات، حفلاً لتخريج دفعة الشرطة المدربين حديثاً، فيما حضر حفل التخريج ضباط من الشرطة التركية.

وقال قائد شرطة أعزاز، أحمد زيدان، في كلمته خلال الحفل، إن أفراد الشرطة المدربين حديثاً سيتولون مهمة توفير الأمن في المناطق المحررة من تنظيم داعش خلال عملية درع الفرات التي قادتها تركيا بداية عام 2017.

وأضاف: "شرطتنا ستعمل على حماية أهلنا الذين تعرضوا للاضطهاد على يد تحالف نظام الأسد الوحشي وتنظيم داعش ومجموعات بي كا كا الإرهابية".

في هذه الأثناء، نشر قسم الشرطة في مدينة أعزاز تعميماً حول توظيف أفراد الشرطة الجدد.

وبعد تحرير المنطقة الواقعة بين جرابلس وأعزاز، قامت تركيا منذ نهاية العام الماضي بتدريب الآلاف من أفراد الشرطة السورية.