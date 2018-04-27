إغلاق مطار أتاتورك بإسطنبول أمام الرحلات الجوية التجارية اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في تركيا أنه سيتم إغلاق مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول أمام الرحلات الجوية التجارية اعتباراً من 29 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بالتزامن مع افتتاح المرحلة الاولى من المطار الثالث بإسطنبول.

ونشرت الهيئة في بيان تم إرساله إلى كل شركات الطيران الوطنية والعالمية واتحاد النقل الجووي الدولي (إياتا) أن عملية الانتقال من مطار أتاتورك الدولي (LTBA) إلى المطار الثالث (LTFM) ستجري في 30- 31 أكتوبر المقبل، وأنه سيتم تحويل جميع الرحلات الجوية إلى المطار الجديد.

جدير بالذكر أنّ المرحلة الأولى من المطار سيتم افتتاحها 29 أكتوبر المقبل. والمطار مجهز لاستقبال 90 مليون مسافر سنويًا، كما سيوفر 100 ألف فرصة عمل.

ومن المنتظر أن تصل فرص العمل المتوفرة في المطار إلى 225 ألف مع حلول 2025، مما سيساهم بنسبة 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

هذا وسيلعب المطار دورا مهما في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023