الأمن التركي يحيّد 6 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية شرقي البلاد

حيّدت قوات الأمن التركية 6 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال الأيام الخمسة الأخيرة بولاية "تونج إيلي" شرقي تركيا.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن أطلقت الاثنين الماضي، عمليات عسكرية مدعومة جوًا ضد الإرهابيين بريف منطقة "علي بوغاز" التابعة للولاية.

وأوضحت أن العمليات المستمرة أسفرت حتى اليوم عن تحييد 6 إرهابيين، فضلًا عن تدمير 9 مخابئ وإبطال مفعول 7 عبوات ناسفة.

يشار أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية دأبت على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف مدنيين وعناصر الأمن.

وتتصدى قوات الأمن والجيش التركي للمنظمة الإرهابية، عبر استهداف مواقعها وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجماتها.