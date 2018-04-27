الأمن التركي يلقي القبض على 4 من أبرز قياديي داعش بولاية إزمير

ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 4 قياديين بارزين في "داعش" الإرهابي بولاية إزمير غربي البلاد، بينهم أمير التنظيم لمحافظة دير الزور السورية ومحيطها.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أن "فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن إزمير، نفذت عملية أمنية مشتركة إثر معلومات استخباراتية، على عنوان يوجد فيه أمير تنظيم داعش الإرهابي لمنطقة دير الزور السورية ومحيطها، و3 قياديين آخرين من التنظيم كانوا يحاولون التوجه إلى خارج تركيا".

وأضافت المصادر أن "أمير داعش المعتقل، متورط بقتل 700 مدني في سوريا، وهو أحد المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ونشر العديد من تسجيلات الإعدام".

وأشارت المصادر أن أمير داعش أصيب بجروح في اشتباكات بسوريا، ونشر فيديوهات لنفسه وهو مصاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت المصادر أن القوات الأمنية ألقت القبض في العملية نفسها على 3 قيادايين من التنظيم كانوا قد فروا من المعارك التي خاضها الجيش التركي ضد داعش في سوريا.

وبينت المصادر أن الأشخاص الأربعة نقلوا إلى مديرية أمن ولاية إزمير لإجراء التحقيقات.