جاويش أوغلو: خارطة الطريق مع واشنطن تنص على سحب ي ب ك الإرهابي من منبج

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك خارطة طريق بين أنقرة وواشنطن، بشأن سوريا، وفي حال تطبيقها سينسحب تنظيم "ي ب ك" من مدينة منبج (شمالي سوريا)، وإلا فإن تركيا مضطرة للتدخل ضد الإرهابيين كما حصل في منطقة عفرين (شمال).

جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بروكسل، حيث أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، بينهم وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو.

وأوضح جاويش أوغلو، إنه جرى خلال اللقاء مع بومبيو، التأكيد على موافقة الجانبين (الوزيرين)، على خارطة الطريق التي أقرتها مجموعة العمل التركية الأمريكية المشتركة حول سوريا.

وأضاف "في حال تطبيق خارطة الطريق (مع الولايات المتحدة) سينسحب تنظيم "ي ب ك" من منبج، وإلا فإننا مضطرون للتدخل ضد الإرهابيين مثلما فعلنا في عفرين".

ولفت جاويش أوغلو، إلى أن هناك خارطة طريق ذات جدول زمني مع واشنطن.

وتابع "سنتحرك مع الولايات المتحدة في منبج".

وأردف جاويش أوغلو، "سنطبق نموذج منبج، في بقية المناطق السورية، وخصوصًا شرق نهر الفرات، وبهذه الطريقة سنتخذ معا (مع الولايات المتحدة) خطوات حول موضوع تسبب بتوتر علاقاتنا الثنائية".