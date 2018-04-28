أردوغان: الانتخابات المقبلة اختبار لحزبنا وواثقون من حصد أصوات قياسية



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانتخابات المقبلة بمثابة اختبار لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يرأسه، أمام الشعب، معربا عن ثقته بحصد حزبه عددا قياسيا من الأصوات.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، أمام المؤتمر السادس لفرع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بولاية إزمير، غربي البلاد.

وأوضح أن "كل انتخاب هو بمثابة اختبار للحزب أمام الشعب"، مشيرا إلى أن "العدالة والتنمية" ليس كغيره من الأحزاب التي تستأثر بالنجاح لنفسها فقط، وتبحث عن الأخطاء في الناخبين.

وأضاف: "أثق بأننا سندخل التاريخ السياسي بالحصول على نسبة أصوات قياسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 24 يونيو/ حزيران المقبل".

وتابع: "أتمنى على وجه الخصوص أن يسجل (تحالف الشعب) الذي شكلناه مع حزب (الحركة القومية) تاريخا يوم 24 يونيو (الانتخابات)".

وانتقد الرئيس انضمام 15 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) إلى صفوف الحزب "الجيد" (معارض جديد).

وتابع: "حزب الشعب الجمهوري تحول إلى بوق لمنظمة غولن الإرهابية في بلادنا، وبات بمثابة المتحدث عن كل المنظمات الإرهابية التي تستهدف شعبنا".

يذكر أنّ انضمام نواب "الشعب الجمهوري" إلى "إيي- الجيد" مكن الأخير من تشكيل كتلة نيابية داخل البرلمان، مؤلفة من 20 نائبًا؛ ما يتيح له خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

والأسبوع الماضي، أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران المقبل.