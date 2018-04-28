أردوغان: سنرتقي ببلادنا إلى ما فوق مستوى الحضارة المعاصرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه "سيعمل مع فريق الإدارة الجديد (حال الفوز) للارتقاء البلاد إلى ما فوق مستوى الحضارة المعاصرة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها في المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في ولاية إزمير غربي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي تزيد بـ3 أضعاف ونصف المعدلات التي كانت سائدة قبل 15 عاما.

ولفت إلى أن برنامج حزبه ينص على أن العلمانية شرط لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية، وهي ضمان لحرية الاعتقاد.

لكنه شدد على أن حزبه عارض في الوقت ذاته قيام البعض بتأويل العلمانية على أنها ضد الدين، وكان ذلك سببا للإساءة إليها (للعلمانية).

وأكد أن حزبه أتاح لجميع المواطنين من مسلمين ومسيحيين ويهود وبقية المعتقدات، ممارسة عباداتهم بحرية والعمل بكل حرية ضمن مؤسساتهم الدينية.

ونوه بأن حزبه ناضل من أجل تحقيق الحرية للجميع دون النظر إلى معتقدات وأفكار ومذاهب المواطنين.