الأركان التركية تحيّد 41 إرهابيا خلال الأسبوع المنصرم

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من تحييد 41 إرهابيًا في أسبوع خلال عملياتها جنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

جاء ذلك في بيان، بشأن حصيلة العمليات ضد منظمة "بي كا كا/ كا جي كا" الإرهابية خلال 20 - 27 أبريل/ نيسان.

وأشار البيان إلى تحييد 13 إرهابيًا من "بي كا كا" خلال العمليات العسكرية بولايات "تونج إيلي" و"سيعرت" و"دياربكر" و"شرناق".

وأوضح أن القوات المسلحة التركية تمكنت أيضًا خلال الفترة ذاتها، من تحييد 28 إرهابيًا من المنظمة ضمن عملياتها شمالي العراق.

وفي إطار العمليات بالمناطق المذكورة، ضبطت القوات كمية من الأسلحة والذخائر، ودمّرت عددًا من ملاجئ وتحصينات الإرهابيين.

وخلال الفترة ذاتها، استشهد 3 جنود أتراك وأصيب 8 آخرون في العمليات العسكرية، بحسب بيان رئاسة الأركان التركية.

الأركان التركية، أعلنت في بيانها أيضًا تحييد 4305 إرهابيين في منطقة عفرين السورية منذ بدء عملية "غصن الزيتون".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.