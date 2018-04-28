تعرف على الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة التركية وقائمة المحظورات يومها

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة والبرلمان المبكرة المقرر إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو القادم، فضلاً عن قائمة المحظورات.

وبموجب القرارات، ينبغي على الأحزاب السياسية إبلاغ اللجنة بقوائم مرشحيها للانتخابات عن طريق الوسائل الإلكترونية أو الورقية، لغاية الساعة الخامسة (14:00 ت.غ) مساء يوم 21 مايو/ أيار.

ووفقًا للقرارات، فإن الأحزاب المستوفية لشروط المشاركة في الانتخابات هي: "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"تركيا المستقلة" و"الوحدة الكبرى" و"الشعب الجمهوري" و"الديمقراطي" و"الشعوب الديمقراطي" و"إيي" و"الحركة القومية" و"السعادة" و"الوطن"، و"الدعوة الحرة".

- محظورات يوم الانتخابات:

يحظر بيع وتقديم وشرب المشروبات الكحولية، وحمل الأسلحة في المدن والبلدات والقرى، باستثناء القوى المكلفة بالحفاظ على الأمن والنظام العام، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل.

تُغلق جميع أماكن الترفيه والتسلية العامة خلال ساعات التصويت، بما فيها المقاهي وصالات الإنترنت، ويُسمح للمطاعم فقط بتقديم الطعام، وتُقام الأعراس بعد انتهاء التصويت في الساعة السادسة مساءً (15:00 ت.غ).

يحظر على وسائل الإعلام بكافة أشكالها بث أي خبر يتعلق بالانتخابات أو نتائجها لغاية السادسة مساء، ويسمح لها بين السادسة والتاسعة مساءً بث الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات.

فيما تكون وسائل الإعلام حرة في بثها بعد الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ)، على أن يكون للجنة الحق في رفع الحظر الإعلامي قبل هذه الساعة، في حال ارتأت ذلك ضرورياً.

ويتم تطبيق القرارات ذاتها في 8 تموز/ يوليو القادم، في حال عدم حسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، والتوجه إلى جولة ثانية.