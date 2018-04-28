جاويش أوغلو: دعم أمريكا للتنظيمات الإرهابية في سوريا يجب أن يتوقف

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو على أن دعم الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً على تركيا من سوريا يجب أن يتوقف.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحافي عقب القمة الثلاثية التي جمعته مع نظيريه الروسي والإيراني في موسكو: "تدعم الولايات المتحدة منظمات إرهابية، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتوقف".

وأكد جاويش أوغلو على أنه يجيب على الولايات المتحدة والأطراف الدولية التعامل مع تنظيم ب ي د/بي كا كا الإرهابي في سوريا على نفس الدرجة من تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت إلى ضرورة احترام الأطراف الدولية وعملها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

واعتبر الوزير التركي أن مسار أستانة يعتبر الأجدي على الأرض في سوريا، وأكد على استمرار مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية ومنها داعش والقاعدة وبي كا كا وب ي د.

وأكد على أن عمليات الجيش التركي في إطار غصن الزيتون ودرع الفرات في سوريا تمكنت من تطهير ٤ آلاف كيلومتر من التنظيمات الإرهابية.

وشدد على ضرورة العمل بشكل مشترك من أجل إعادة جميع السوريين الذي اضطروا إلى ترك منازلهم عنوة بسبب الحرب في سوريا، وإيصال كافة المساعدات للمحتاجين في سوريا، ولفت إلى ضرورة حل الأزمة السياسية في سوريا من خلال الطرق السلمية.

وحول منبج، قال الوزير التركي: "للأسف تنظيم ب ي د الإرهابي يسيطر على مساحات واسعة في منبج وشرقي نهر الفرات ويعمل على إجراء تغيير ديموغرافي هناك، ويشكل تهديداً على الأراضي التركية".

وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، في لقاءين منفصلين بالعاصمة الروسية موسكو.

والتقى لافروف وظريف في العاصمة الروسية، التي يزورها للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول الأزمة السورية، وسبل حلّها.

ويأتي الاجتماع التركي الروسي الإيراني ضمن محادثات أستانة التي انطلقت بمبادرة الدول الضامنة في يناير/ كانون الثاني 2017، لحل الأزمة السورية.

وكان آخر لقاء جمع بين جاويش أوغلو وظريف ولافروف، في 15 مارس/ آذار الماضي، في العاصمة الكازاخية أستانة.