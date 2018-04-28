روسيا: نرغب بتوسيع فئة الأتراك المعفيين من تأشيرات الدخول

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف عن رغبة موسكو في توسيع فئة الأتراك المستفيدين من نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني جواد ظريف، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت.

وفي معرض رده على سؤال حول إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول، أشار إلى أنه بحث مع نظيره جاويش أوغلو خلال اللقاء الثنائي هذه المسألة.

وقال لافروف: "اقترحنا قبل فترة نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول من أجل حاملي جوازات سفر الخدمة أولا، وعقب ذلك للسائقين لمسافات طويلة في مجال النقل الدولي".