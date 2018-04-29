أزهار التوليب التركية تزيّن بلدة مورغيس السويسرية

زينت 30 ألف زهرة توليب أحضرت من تركيا، حديقة الاستقلال في بلدة مورغيس، التي تستضيف مهرجان التوليب غربي سويسرا.

وقال القنصل العام التركي في سويسرا، محمد سعيد اويانيق، إن بلدية اسطنبول أرسلت العام الحالي، كما في كل عام، 30 ألف بصيلة توليب لإدارة المهرجان.

وأضاف أن تركيا دأبت منذ عام 2010، على إرسال بصيلات التوليب إلى المهرجان الذي يجري تنظيمه في بلدة مورغيس كل ربيع.

وأشار اويانيق أن القنصلية التركية في سويسرا تدعم مهرجان التوليب السنوي في مورغيس، وأنه شارك مع رئيس كانتون فود السويسري وعمدة مورغيس، في افتتاح المهرجان.

ولفت القنصل إلى أن المهرجان شهد إقامة حفلة فنية أحيتها فرقة (TURQUIA 1912) التي تحظى بمتابعة واهتمام السويسريين، إضافة إلى جناح للأطباق التركية.

يشار إلى أن افتتاح المهرجان جرى في 5 أبريل/ نيسان ويستمر 6 أسابيع.