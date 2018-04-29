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الأمن التركي يوقف 10 أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى داعش الإرهابي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أوقفت السلطات التركية اليوم الأحد، في ولاية أضنة جنوبي البلاد، 10 أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقا لمصادر، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أضنة، شنت حملة دهم ضدّ الموقوفين، بعد تلقيها معلومات استخباراتية حول نية الموقوفين القيام بعمليات إرهابية بعيد العمال، في الأول من مايو المقبل.

وخلال التحقيقات الأولية، تبيّن أنّ 4 من المشتبه فيهم، من الجنسية التركية، فيما يحمل الآخرون الجنسية السورية.

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، تمّ اقتياد المشتبه فيهم إلى مقر مديرية أمن أضنة، لاستكمال التحقيقات.

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